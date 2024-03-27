Президент України Володимир Зеленський подякував національній команді за самовіддану боротьбу і потрапляння на чемпіонат Європи в Німеччині.

"Дякую, хлопці! Дякую, збірна! За надважливі емоції для всієї країни. За надважливу перемогу і вихід на Євро.

Україна – Ісландія – 2:1 – відео голів

За те, що вкотре довели: коли українцям важко, але вони не здаються і продовжують боротьбу, тоді українці неодмінно перемагають.

В часи, коли нас щодня хочуть знищити, ми щодня доводимо: українці є і будуть! Україна є і буде! Дякуємо за перемогу! Слава Україні!" – написав Зеленський у своєму Твіттері.

Нагадаємо, підопічні Сергія Реброва у вирішальному матчі здолали збірну Ісландії з рахунком 2:1 і вийшли на чемпіонат Європи, який відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Україна видряпала путівку на Євро-2024, здобувши вольову перемогу над Ісландією