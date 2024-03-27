"Це дуже важлива перемога для всієї України і для всіх вболівальників. У нас є хороший досвід таких матчів. Ми очікували таку гру, яка буде дуже важкою. Суперник забив гол у першому таймі. Але я хочу сказати, що у перерві я бачив, що всі вірять, що ми зможемо відігратися, повернутись у гру. Результат був досягнутий завдяки характеру всієї збірної.

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У першому таймі у нас було дуже багато моментів. Суперники, допоки були свіжі, більш компактно захищалися. Ми знали, що з часом у нас буде більше зон, бо вони фізично підсядуть. Тому ми їх і додавили наприкінці. І хлопці, які вийшли на заміну, також допомогли. Сьогодні перемога така, командна.

Чудовою була підтримка на трибунах. Ми граємо у Польщі. Сподіваємось, що зможемо зіграти в Україні. Дякую всім вболівальникам, які приїхали. І з Чехії, я знаю, приїхали, і з різних країн. Дякую всім, хто приїхав.

Альберт Гудмундссон? Я з ним поговорив, але я знаю його якості як футболіста, він дуже сильний гравець. Він показав, що з мінімуму моментів може зробити гол, тому що дуже небезпечний. Це був фінал, переможець один, і я радий, що ми виграли.

Що відчував після фінального свистка? Що ми це зробили. Тому що всі переживали, дуже великий тиск був на команду перед матчем, всі казали, що ми фаворити. Але всі розуміли, що це буде дуже важка гра. Присвячую перемогу всій Україні, всім захисникам нашої країни, які боронять Україну і хто воює зараз. Це перемога для них", – цитує Маліновського Sport.ua.

Нагадаємо, збірна України поступаючись після першого тайму зуміла перевернути гру по перерві й святкувала перемогу (2:1), яка дозволила їй вийти на чемпіонат Європи.

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