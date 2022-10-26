Вперше за 12 років Інтер здобув перемогу в Лізі чемпіонів із різницею у чотири м'ячі. Востаннє міланська команда так тішила вболівальників у вересні 2010 року, коли з рахунком 4:0 був розбитий бременський Вердер.

Інтер вибив Барселону з Ліги чемпіонів, обігравши Вікторію, Яремчук і Соболь пропустили розгромну помсту Порту

Тепер настав час Вікторії, улюбленої "жертви" Едіна Джеко. Боснійський бомбардир забивав у ворота команди з Пльзню ще гравцем Тепліце, і продовжив улюблене заняття у футболках Роми та Інтера. Після сьогоднішнього дубля у ворота Вікторії на рахунку Едіна 12 голів та 2 гольові передачі у матчах проти цього суперника.

А ще Джеко вийшов на друге місце серед вікових бомбардирів у ЛЧ. Якщо враховувати статистику голів у виконанні гравців, яким виповнилося 35 років, Джеко вже випередив Дідьє Дрогба (5) за кількістю забитих м'ячів у Лізі чемпіонів і поступається лише Кріштіану Роналду (12). З того часу Едін забив уже шість м'ячів у цьому турнірі.