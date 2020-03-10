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Президент Форталези спростував інформацію щодо пропозиції придбати хавбека Шахтаря

10:55 161 Читать на русском
Президент Форталези спростував інформацію щодо пропозиції придбати хавбека Шахтаря
Веллінгтон Нем / фото: ФК Шахтар

Бразильська Форталеза не була зацікавлена у трансфері півзахисника Шахтаря Веллінгтона Нема.

"Трансфер Велінгтона Нема? Це неправда, ми не робили по ньому ніяких пропозицій Шахтарю", – зазначив президент Форталези Марсело Пас у коментарі Esportes O Povo.

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Раніше повідомлялось, що Форталеза була зацікавлена у придбанні гравця Шахтаря, проте він відмовився покидати Україну.

Нагадаємо, першу частину поточного сезону Нем провів в оренді у Флуміненсе. Після повернення бразилець провів один матч за молодіжну команду "гірників" в чемпіонаті України U-21, відзначившись голом. В кінці лютого Шахтар дозаявив виконавця на другу частину сезону УПЛ.

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