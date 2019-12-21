Президент ФІФА запропонував повернутись до обговорення ідеї щодо створення мультинаціональних ліг

Очільник міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно припустив, що ФІФА може переглянути своє відношення щодо мультинаціональних чемпіонатів.

"Ми повинні бути відкриті для дискусій. Бельгія і Голландія обговорюють створення ліги Бенілюксу. Це триває уже протягом 20 років, і ми завжди говоримо "ні", тому що орієнтуємось на верховенстві національних ліг.

ФІФА не підтримує жоден проект закритої клубної Суперліги, – Інфантіно

Та можливо, це комусь допоможе? Може це єдиний вихід? Можливо, це підійде кому-небудь в Європі чи Африці. Я пропонував щось подібне для Африки. Думаю, що ми зобов'язані вивчити всі ці моменти. Подивимося, до чого це призведе", – цитує Інфантіно видання ESPN.

Нагадаємо, спроби створити спільні чемпіонати робили багато країн, однак ФІФА зробила виняток лише для МЛС, куди входять клуби з США і Канади. До слова, у 2013 р. обговорювалась можливість об’єднати першості Росії і України.

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