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ФІФА не підтримує жоден проект закритої клубної Суперліги, – Інфантіно

22:20 185 Читать на русском
ФІФА не підтримує жоден проект закритої клубної Суперліги, – Інфантіно
Джанні Інфантіно / Getty Images

Президент ФІФА Джанні Інфантіно прокоментував інформацію про можливе створення європейської клубної Суперліги.

"Наразі ФІФА не підтримує жоден проект закритої Суперліги. Але нас відкрита організація, і ми можемо говорити з усіма і на всі теми. Коли у нас з'явиться конкретна пропозиція, ми її обговоримо", – цитує Інфантіно The New York Times.

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Нагадаємо, ідея створення Суперліги, у яку повинні увійти представники топ-5 європейських чемпіонатів, належить президенту Реала Флорентіно Пересу.

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Раніше президент УЄФА Александер Чеферін розкритикував функціонера за його пропозицію, заявивши, що створення такої ліги негативно вплине на розвиток футболу.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Світ ФІФА Флорентіно Перес Джанні Інфантіно
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