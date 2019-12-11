ФІФА не підтримує жоден проект закритої клубної Суперліги, – Інфантіно

Президент ФІФА Джанні Інфантіно прокоментував інформацію про можливе створення європейської клубної Суперліги.

"Наразі ФІФА не підтримує жоден проект закритої Суперліги. Але нас відкрита організація, і ми можемо говорити з усіма і на всі теми. Коли у нас з'явиться конкретна пропозиція, ми її обговоримо", – цитує Інфантіно The New York Times.

ФІФА анонсувала революційні зміни у проведенні клубного чемпіонату світу

Нагадаємо, ідея створення Суперліги, у яку повинні увійти представники топ-5 європейських чемпіонатів, належить президенту Реала Флорентіно Пересу.

Реал, Баварія, Барселона та ще 8 клубів планують створити Суперлігу у 2021 році

Раніше президент УЄФА Александер Чеферін розкритикував функціонера за його пропозицію, заявивши, що створення такої ліги негативно вплине на розвиток футболу.