Джанні Інфантіно працював арбітром на матчі між робітниками-мігрантами та знаменитостями.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно вирішив приміряти на собі роль арбітра. Він якийсь час виконував обов'язки головного судді у матчі між робітниками-мігрантами та знаменитостями. Про це повідомляє Sporza.

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У матчі, який відбувся у Досі на стадіоні Аль-Тумама, взяли участь такі відомі у минулому футболісти як Кафу, Джон Террі, Кларенс Зеєдорф та Алекс Дель П'єро.

Повідомляється, що Інфантіно вистачило лише на 10 хвилин, після чого він поступився місцем на полі арбітрині. За ці десять хвилин президент ФІФА встиг показати дві жовті картки. Одне із попереджень дісталося Дель П'єро.

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