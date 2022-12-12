Джанни Инфантино работал арбитром на матче между рабочими-мигрантами и знаменитостями.

Президент ФИФА Джанни Инфантино решил примерить на себе роль арбитра. Он какое-то время выполнял обязанности главного судьи в матче между рабочими-мигрантами и знаменитостями. Об этом информирует Sporza.

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В матче, который состоялся в Дохе на стадионе Аль-Тумама, приняли участие такие известные в прошлом футболисты как Кафу, Джон Терри, Кларенс Зеедорф и Алекс Дель Пьеро.

Сообщается, что Инфантино хватило всего на 10 минут, после чего он уступил место на поле арбитру-женщине. За эти десять минут президент ФИФА успел показать две желтые карточки. Одно из предупреждений досталось Дель Пьеро.

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