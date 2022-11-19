"Сьогодні я катарець. Сьогодні я араб. Сьогодні я африканець. Сьогодні я гей. Сьогодні я інвалід. Сьогодні я гастарбайтер. Я знаю, що означає бути дискримінованим. Мене буллили за руде волосся.

"44 матчі Мундіалю в тиші". Екскапітан збірної Фінляндії кричить про ЧС-2022 на кістках і просить зірок врятувати футбол

Європейці дуже люблять повчати. Я сам європеєць. Європейці за останні три тисячі років наробили стільки біди, що доведеться ще три тисячі років спокутувати провину, перш ніж повчати когось моралі.

Знаєте, хто насправді турбується про працівників? ФІФА турбується, футбол турбується, чемпіонат світу турбується. І Катар, чесно кажучи, також.

Кілька днів тому я відвідував захід, де ми пояснювали, як на ЧС-2022 будуть дбати про інвалідів. Зараз тут 400 журналістів, а там було 4. Уявляєте? У світі мільярд інвалідів, а всім байдуже. Всім байдуже! 4 журналісти!" – цитує Джанні Інфантіно Mirror.