Очільник "орлів" Руй Кошта був дуже емоційним після програшу команди у матчі 20-го турі Прімейра-ліги проти Жил Вісенте (1:2).

Одразу після фінального свистка 49-річний функціонер спустився у роздягальню до команди, після чого різко висловився на адресу гравців і тренерського штабу, інформує A Bola.

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Надемоційний монолог Кошти тривав близько пів години, Руй на прикладах з ігор пояснював помилки і своє невдоволення. Меседж був чітким – переглянути своє ставлення до клубу і покращити ситуацію в чемпіонаті.

Нагадаємо, поєдинок проти Жил Вісенте наш Роман Яремчук пропускав через проблеми з оком. Чи був він у роздягальні під час погрому, невідомо.

Бенфіка після 20 турів розташувалась третьою у турнірній таблиці Прімейра-ліги. Відставання від Порту, що лідирує, складає аж 12 залікових балів.

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