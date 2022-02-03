Новий 2022 рік почався для Андерлехта невдало від слова зовсім. У чотирьох матчах чемпіонату команда Венсана Компані змогла набрати лише чотири очки: перемога, нічия та дві поразки. Нездатність здолати лідера чемпіонату Уніон Сент-Жилуаз (0:1) стала для деяких гравців останньою краплею – у роздягальні виникли конфлікти.

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Реакція Джошуа Зіркзеє на свою заміну в матчі з Уніоном відійшла на другий план, коли Веслі Худт ледь не побився з Ліором Рафаеловим, а Беніто Раман демонстративно висловив незадоволеність своєю роллю запасного гравця.

За інформацією La Dernière Heure, Худт і Рафаелов посварилися ще у першому таймі – про це свідчила їхня жестикуляція, яка потрапила в трансляцію: Худт вважав, що захист працює добре, навідміну від атаки. Рафаелов з цим не погодився, і у перерві матчу в роздягальні конфлікт посилився. Якоїсь миті обидва партнери по команді стали обличчями один до одного і приготувалися до бійки. Ескалації вдалося уникнути завдяки своєчасному втручанню воротаря і капітана Андерлехта – Хендріка ван Кромбрюгге.

Худт і Рафаелов – гравці з чемпіонським менталітетом, які ненавидять програвати; обидва здружилися ще за часів виступу за Антверпен. Як інформує LDH, в Антверпені вони дуже часто ставали свідками схожих розбірок, і тоді ці інциденти часто "реанімували" команду і позитивно позначалися на результатах. Але цього разу все трапилося навпаки. Втім джерело зазначає, що "пожежа" вже приборкана, а сокира війни закопана. Компані: "Звичайна справа. Можу собі лише уявити, що відбувається в інших клубах – Брюгге чи Антверпені".

Беніто Раман із партнерами не конфліктував, але саме його справа стала тепер найбільш обговорюваною. Шість із восьми останніх матчів нападник почав у запасі, тож висловив своє невдоволення генеральному директору Андерлехта Пітеру Вербеке ще під час розминки перед грою з Уніоном. А вже після фінального свистка Раман дав гаряче інтерв'ю місцевому телеканалу. "Я дуже засмучений, ця ситуація для мене неприйнятна. Я не кажу, що хочу піти з клубу, але якщо я більше не гратиму, то не бачу сенсу залишатися. Тренер визначає стартовий склад, і потрібно поважати його вибір – незалежно від того, чи є там твоє прізвище. Але одна справа почати в резерві один-два матчі, зовсім інша – ситуація, в якій опинився саме я. Щоразу усвідомлювати, що ти залишаєшся на лавці, для мене все складніше", – заявив Раман.

Вочевидь емоції Рамана стали наслідком його завищених очікувань. Після повернення з Шальке до чемпіонату Бельгії Беніто заявив: "З моїм досвідом виступів у Німеччині я маю бути одним із найкращих гравців Ліги Жюпіле". Але в Андерлехті він зіткнувся із серйозною конкуренцією. Джошуа Зіркзеє та Крістіан Куаме є чистими центральними нападниками, Ярі Вершарен та Ліор Рафаелов грають на позиції вінгерів. Беніто Раман став заручником своєї універсальності: він може закрити обидві позиції. Але, граючи на різних ділянках поля, він не може повноцінно знайти себе та свою гру.

Зіркзеє та Куаме перебувають в Андерлехті на правах оренди і влітку повернуться назад у свої клуби – Баварію та Фіорентину. І це ще більше допікає, адже Раман належить брюссельському клубу, він є третім найкращим бомбардиром команди у цьому сезоні, але не має постійного місця на полі у стартовому складі.

Перед матчем з Уніоном очікувалося, що Раман вийде зі старту у зв'язці із Зіркзеє, адже Крістіан Куаме лише нещодавно повернувся з Кубка Африки, тож івуарійцю пророкували місце на лаві запасних. Але Венсан Компані обрав Куаме для стартового складу. "Я завжди роблю вибір, виходячи зі стану своїх гравців, і тільки потім – виходячи зі складу суперників. Куаме потрібен був мені через свою швидкість, енергію, біг і фізичну силу. У нього є навички, без яких ми не могли обійтися. Щодо невдоволення Рамана, я скажу так: це вічна проблема. Таке невдоволення у футболі завжди було, є і буде. Але я треную 30 гравців, а не 11", – зазначив Компані у двох післяматчевих коментарях для каналу Eleven Sports та сайту Sporza.

Витівка Рамана стала вже другою в сезоні, хоча раніше вважалося, що Беніто приборкав у Німеччині свій буйний характер. Восени, у матчі 15-го туру чемпіонату з Кортрейком, Раман підвів команду, коли не стримав своїх емоцій і вдарив гравця суперника Фаїза Селемані, за що був вилучений з поля. Ця червона картка коштувала Андерлехту втрачених очок, після чого Компані сказав журналістам: "Краще стримаюся і промовчу, що я насправді думаю з цього приводу".

З таким не найкращим психологічним бекграундом Андерлехт намагатиметься вийти у чемпіонський плей-офф та виграти Кубок Бельгії. Питання, чи генеральний директор Пітер Вербеке не помилився в тому, що вперше з 2004 року клуб не здійснив у зимове трансферне вікно жодного придбання, залишається відкритим.

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