У нападника Бенфіки Романа Яремчука проблеми зі здоров'ям.

Тренерський штаб Бенфіки не може розраховувати на Романа Яремчука у поєдинку 20-го туру португальської першості проти Жил Вісенте, повідомляє сайт "орлів". Гра відбудеться сьогодні, 2 лютого, початок о 21:00.

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В українського форварда проблеми з оком, а саме медики діагностували пошкодження правого очного яблука. Про терміни повернення Романа не повідомляється.

У нинішньому сезоні Яремчук провів 29 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та 5-ма асистами.

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