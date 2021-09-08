"Гадаю, незабаром клуби отримуватимуть ще більше грошей з інших країн. Інвестори звертають увагу на ті клуби, які мають перспективу. Не обов'язково, щоб це було велике ім'я.

"Ми повинні об'єднатися проти ганебної та брехливої Суперліги": Чеферін не хоче залишати шансів Реалу, Барсі та Ювентусу

Суперліга? Я не хочу виключати цей проект навіки. Але найближчим часом цього точно не станеться. Протидія першій спробі була надто сильною", – цитує Хайнера AS.

Нагадаємо, Суперлігу підтримали 12 клубів (жодного з Німеччини), однак проект проіснував всього добу. Наразі від нього публічно не відмовились Реал, Барселона та Ювентус.

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