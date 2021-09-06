"У 2020 і 2021 роках нічого не було нормальним і очікуваним. Ми хочемо повернутися до нормального життя. Для цього ми повинні об'єднатися проти ганебної та брехливої Суперліги.

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Сподіваюся, це був лише епізод. Ми не хочемо пережити таке знову. Ми повинні залишатися єдиними, щоб все повернулося до норми. Ми повинні бути зразком у футболі. Ми повинні бути разом, повинні обійняти всю футбольну сім'ю", – цитує Чеферіна AS.

Нагадаємо, ідею Суперліги підтримали 12 клубів, однак проект проіснував всього добу. Наразі від нього публічно не відмовились Реал, Барселона та Ювентус.

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