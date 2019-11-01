Президент Баварії Хьонесс анонсував нудьгу в Бундеслізі

Президент Баварії Улі Хьонесс став на захист головного тренера команди Ніко Ковача після невдалих результатів мюнхенців та зробив голосну заяву щодо чемпіонства в Бундеслізі.

"Нам не потрібно сваритися і перебільшувати. У Кубку потрібно вийти до наступного раунду, а все інше не має значення. Ми досить критичні в оцінці того, що відбувається. На даний момент ми повинні перемагати, а хороший футбол прийде сам собою.

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Критика Нойєром характеру команди? Думаю, це здорово, коли капітан команди говорить відкрито, адже потрібно перестати звалювати всю провину на тренера. Команда проводить погані матчі, а не тренер. У Лізі чемпіонів ми не програвали, в Бундеслізі йдемо в числі лідерів. Нудьга прийде в Бундеслігу скоро, я вам обіцяю", – цитує Хьонесса AZ.

Нагадаємо, Ніко Ковача розкритикували за невдалий матч Кубка Німеччини проти Бохума, в якому Баварія перемогла на останніх хвилинах (1:2).

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