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Президент Баварії Хьонесс анонсував нудьгу в Бундеслізі

19:19 246 Читать на русском
Президент Баварії Хьонесс анонсував нудьгу в Бундеслізі
Улі Хьонесс / Bild

Президент Баварії Улі Хьонесс став на захист головного тренера команди Ніко Ковача після невдалих результатів мюнхенців та зробив голосну заяву щодо чемпіонства в Бундеслізі.

 

"Нам не потрібно сваритися і перебільшувати. У Кубку потрібно вийти до наступного раунду, а все інше не має значення. Ми досить критичні в оцінці того, що відбувається. На даний момент ми повинні перемагати, а хороший футбол прийде сам собою.

Ковач розкритикував гравців Баварії за ставлення до кубкового матчу

Критика Нойєром характеру команди? Думаю, це здорово, коли капітан команди говорить відкрито, адже потрібно перестати звалювати всю провину на тренера. Команда проводить погані матчі, а не тренер. У Лізі чемпіонів ми не програвали, в Бундеслізі йдемо в числі лідерів. Нудьга прийде в Бундеслігу скоро, я вам обіцяю", – цитує Хьонесса AZ.

Нагадаємо, Ніко Ковача розкритикували за невдалий матч Кубка Німеччини проти Бохума, в якому Баварія перемогла на останніх хвилинах (1:2).

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Теги
Бохум - Баварія Мануель Нойєр Мануель Нойєр Баварія Баварія Німеччина Улі Хьонесс Ніко Ковач Ніко Ковач
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