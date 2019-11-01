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Президент Баварии Хёнесс анонсировал скуку в Бундеслиге

19:21 6 Читати українською
Президент Баварии Хёнесс анонсировал скуку в Бундеслиге
Ули Хёнесс / Bild

Президент Баварии Ули Хёнесс встал на защиту главного тренера команды Нико Ковача после неудачных результатов мюнхенцев и сделал громкое заявление насчет чемпионства в Бундеслиге.

 

"Нам не нужно ссориться и преувеличивать. В Кубке нужно выйти в следующий раунд, а все остальное не имеет значения. Мы достаточно критичны в оценке происходящего. Сейчас мы должны побеждать, а хороший футбол придет сам собой.

Ковач раскритиковал игроков Баварии за отношение к кубковому матчу

Критика Нойером характера команды? Думаю, это здорово, когда капитан команды говорит открыто, ведь нужно перестать сваливать всю вину на тренера. Команда проводит плохие матчи, а не тренер. В Лиге чемпионов мы не проигрывали, в Бундеслиге идем в числе лидеров. Скука придет в Бундеслигу скоро, я вам обещаю", – цитирует Хёнесса AZ.

Напомним, Нико Ковача раскритиковали за неудачный матч Кубка Германии против Бохума, в котором Бавария победила на последних минутах (1:2).

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Теги
Бохум - Бавария Мануэль Нойер Мануэль Нойер Бавария Бавария Германия Ули Хёнесс Нико Ковач Нико Ковач
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