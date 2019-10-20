Президент Балкан: Вболівальники на нашому стадіоні виглядали, як стадо баранів

Президент Балкан Дмитро Голубєв розкритикував поведінку вболівальників своєї команди після матчу 14-го туру Першої ліги проти Кременя (1:1).

"Кричущий інцидент, коли на рідному стадіоні ображають гравця нашої команди. Це образа для всієї команди. Закликаю свідомих уболівальників не підтримувати такого, щось робити, говорити.

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Стадіон виглядав, як стадо баранів. Не хочу нікого ображати, але стадо – це мінімум. Це було несправедливо у всіх компонентах, в тому числі ігрових", – цитує Голубєва офіційний сайт Балкан.

Зазначимо, що наразі команда з Одеської області посідає 12 місце в турнірній таблиці Першої ліги, маюч у своєму активі 14 очок.

Турнірна таблиця Першої ліги