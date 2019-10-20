Президент Балкан: Болельщики на нашем стадионе выглядели, как стадо баранов

Президент Балкан Дмитрий Голубев раскритиковал поведение болельщиков своей команды после матча 14-го тура Первой лиги против Кремня (1:1).

"Вопиющий инцидент, когда на родном стадионе оскорбляют игрока нашей команды. Это оскорбление для всей команды. Призываю сознательных болельщиков не поддерживать такого, что-то делать, говорить.

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Стадион выглядел, как стадо баранов. Не хочу никого обижать, но стадо – это минимум. Это было несправедливо во всех компонентах, в том числе игровых", – цитирует Голубева официальный сайт Балкан.

Отметим, что сейчас команда из Одесской области занимает 12 место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 14 очков.

Турнирная таблица Первой лиги