Манчестер Сіті без Зінченка на класі здолав Престон і вийшов до наступного раунду Кубка ліги

Манчестер Сіті легко здолав Престон у матчі 3-го раунду Кубка англійської ліги. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

"Містяни" прогнозовано взялися до справи з перших хвилин і вже на 4-й хвилині могли відкрити рахунок. Але потужний удар Стерлінга по центру воріт став здобиччю кіпера Престона Ріплі. А ще за хвилину Рахім впав у штрафному майданчику господарів, але арбітр підстав для призначення пенальті не побачив. Це не знітило Сіті й підопічні Хосепа Гвардіоли продовжили хвилю своїх атак.

Зрештою, оборона "лілійно-білих" дали збій. На 19-й хвилині надактивний Рахім Стерлінг підхопив м'яч у центрі поля, протягнув його до штрафного майданчика, скинувши зі спини "пасажира" Девіса та переграв кіпера з близької відстані – 0:1! Тут же заспів партнера міг підтримати Фоден, але талановитий хавбек не встиг на перспективну передачу з глибини поля, яка могла завершитися побаченням із Ріплі.

Натомість за кілька хвилин вихід віч-на-віч із воротарем після пасу Гюндогана реалізував Жезус. Проте, цього разу суддівська бригада справедливо зафіксувала офсайд. Та без свого забитого м'яча бразильський форвард не залишився. На 36-й хвилині Стерлінг обігрався із Давідом Сілвою і магічним пасом вивів на ударну позицію Жезуса, а Габріель із лівої пробив точно в дальній кут.

А на перерву команди пішли вже за розгромного рахунку. Третій гол знову створив Стерлінг. Англійський вінгер однією передачею із кута штрафного майданчика створив момент для Давіда Сілви, а після чи то удару, чи то прострілу іспанського ветерана з нульового кута престонець Ледсон підправив м'яч у власні ворота.

Фактично зробивши справу, "містяни" дозволили Престону на старті другої половини гри трохи потішити власних фанатів. Хлопці Алекса Ніла, однак, взяли час на розігрів, щоб потім вибухнути кількома моментами. Найреальнішу нагоду забити на 58-й хвилині втратив Джош Херроп. Він підхопив м'яч у штрафному Сіті й різко пробив, але влучив у стійку.

Та поступово гра заспокоїлася, пішли заміни, а з ними й розуміння, що особливих змін у рахунку не станеться. Ще кілька спроб забити зробили атакувальні гравці Манчестер Сіті. Зокрема, на 68-й хвилині на ударній позиції опинився Філ Фоден, але потужним пострілом влучив у перекладину. Хотів забити ще і Жезус, але його потенційне побачення із Ріплі зупинив свисток арбітра – офсайд. А на першій доданій арбітром хвилині кіпер Престона записав до активу сейв, парирувавши удар активного бразильця метрів із 10-ти.

Отже, 3:0 – легка перемога Манчестер Сіті на старті шляху "містян" до збереження трофею Кубка англійської ліги у клубному музеї. До слова, конкуренти Олександра Зінченка за місце основного лівого оборонця команди Гвардіоли відверто не вразили. Іспанець Анхеліньо провів на полі 59 хвилин, за які встиг зробити 63 дотики до м'яча (точність пасів – 80 %) та 8 навісів (успішних лише 2). Натомість Бенжамен Менді відіграв 31 хвилину, зробив 37 дотиків (точність передач – 92 %) та 6 подач (2 точних).

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