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Кубок ліги: Арсенал та Лестер знищили суперників, Тоттенхем сенсаційно покинув турнір

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Кубок ліги: Арсенал та Лестер знищили суперників, Тоттенхем сенсаційно покинув турнір
Колчестер – Тоттенхем / Фото ФК Тоттенхем

Відбулись стартові поєдинки 1/16 фіналу Кубка англійської ліги.

Кубок ліги, 1/16 фіналу

Уотфорд – Суонсі – 2:1

Голи: Велбек, 28, Перейра, 79 – Саррідж, 34

Колчестер – Тоттенхем – 0:0 (пен. 4:3)

Лутон – Лестер – 0:4

Голи: Грей, 34, 86, Джастін, 44, Тілеманс, 79

Портсмут – Саутгемптон – 0:4

Голи: Інгс, 21, 44, Соареш, 77, Редмонд, 87

Шеффілд Венсдей – Евертон – 0:2

Голи: Келверт-Левін, 6, 10

Арсенал – Ноттінгем Форест – 5:0

Голи: Мартінеллі, 31, 90+2, Холдінг, 71, Віллок, 77, Нелсон, 84

Манчестер Сіті без Зінченка на класі здолав Престон і вийшов до наступного раунду Кубка ліги

Колчестер зумів протриматись 90 хвилин у зустрічі проти Тоттенхема та перевів гру у серію післяматчевих пенальті, де саме господарі виявились фартовішими. Фіналіст Ліги чемпіонів залишає турнір.

Саутгемптон та Лестер забили по 4 голи без відповіді Портсмуту та Лутону відповідно. За таким же сценарієм відбувався поєдинок Арсенал – Ноттінгем Форест, де господарі не помітили суперника.

Евертон пройшов Шеффілд Венсдей завдяки двом голам на початку гри. Уотфорд мінімально здолав Суонсі.

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