"Гірники" готують перехід Михайла Мудрика цієї зими – вже провели зустрічі з представниками інших клубів.

Минулого тижня представники Шахтаря побували в Лондоні, де обговорювали можливий продаж гравців, в основному Михайла Мудрика, повідомляє журналіст Тарік Панджа.

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Зазначається, що в переговорах беруть участь не один, а щонайменше чотири клуби. Наразі жодних домовленостей немає, але відомо, що Шахтар не хоче продешевити на продажах своїх гравців.

Нагадаємо, що Мудрика активно сватають в Арсенал, який дуже зацікавлений у підписанні українця. У кампанії 2022/23 наш вінгер провів 18 поєдинків на клубному рівні за Шахтар, у яких встиг відзначитись 10 голами й 8 асистами.

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