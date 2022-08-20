"Віценець? Дали шанс. Коли почалася війна, хоча вона почалась ще у 2014-му, вже не може бути "сірого". Є "біле" або "чорне".

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Ситуація зі сторіс стала каталізатором. Ми запитали у Віценця… До того він з нашими хлопцями з академії виїжджав з Кривого Рогу, тренувався з ними, допомагав, жертвував на ЗСУ – це було. Але те, що сталось – ми зрозуміли, що не змінити те, що всередині людини. Що було далі ми залишимо за кадром.

У Віценця були варіанти роботи в Україні? Так, були такі пропозиції, але нам вже казали, що після нашої заяви йому ніде тут не раді. Ну, не раді – я поїду куди? В Росію? Як це може бути взагалі?" – поділився Гагарін у програмі ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Нагадаємо, Віценець – вихованець Шахтаря, де й розпочав професіональну кар'єру у 2007 році. Встиг також пограти за Маріуполь та Севастополь. Віталій став одним з тренерів Кривбаса у 2021 році.

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