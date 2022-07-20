Колишній півзахисник Шахтаря Віталій Віценець після скандального відходу з Кривбаса підтвердив заяву криворізького клубу про його антиукраїнську позицію.

Віценець увійшов до тренерського штабу Арсенала з Тули, повідомляє офіційний сайт клубу. Команду ж очолює Олег Кононов, відомий своєю роботою у Карпатах.

Екс-гравця Шахтаря вигнали з Кривбаса через антиукраїнську позицію

Лише минулого місяця 31-річного фахівця звільнили з Кривбаса через його антиукраїнську позицію. Раніше екс-"гірник" неодноразово їздив в окупований Донецьк, не вбачаючи в цьому нічого протиправного.

Нагадаємо, Віценець – вихованець Шахтаря, де й розпочав професіональну кар'єру у 2007 році. Встиг також пограти за Маріуполь та Севастополь. Віталій став одним з тренерів Кривбаса у 2021 році.

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