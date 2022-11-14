Напередодні, 13 листопада, розпочався збір юнацької збірної України U-19 (футболісти не старші 2004 року народження). Команда готується до поєдинків кваліфікаційного раунду Євро-2023.

"Будемо робити ставку на легіонерів": Ротань пояснив відсутність гравців Динамо у заявці молодіжної збірної України

За повідомленням офіційного сайту УАФ, Сергій Нагорняк викликав 20 футболістів, серед яких шість легіонерів. Список виглядає наступним чином:

Воротарі: Юрій-Володимир Герета (Рух), Давид Фесюк (Хайдук).

Захисники: Андрій Булеза, Олександр Роспутько (обидва – Шахтар), Артем Бенедюк (Динамо), Віталій Холод, Богдан Слюбик, Андрій Кітела, Євгеній Пастух (усі – Рух), Данило Удод (Аль-Айн).

Півзахисники: Іван Лосенко, Олег Пушкарьов, Олександр Ющенко (усі – Шахтар), Антон Царенко (Динамо), Олег Федор (Рух), Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Іван Варфоломєєв (Слован Ліберец), Володимир Харабара (Нюрнберг), Андрій Семенець (Коріа Севілья).

Нападник: Ігор Горбач (Динамо).

Нагадаємо, на майбутньому турнірі у Швеції українці боротимуться за вихід до еліт-раунду відбору зі збірними Косова (17 листопада), Кіпру (20 листопада) та Швеції (23 листопада).

Дві перші команди кожної групи та найкращий володар третього місця (за результатами матчів із першою та другою командами групи) навесні 2023 року приєднаються в елітному раунді відбору до Португалії. Збірна Мальти здобула пряму перепустку до фінальної стадії на правах господаря турніру. Туди ж потраплять переможці семи груп еліт-раунду.

Україна U-21 вперше за 12 років вийшла на Євро – хет-трик Сікана забезпечив розгромний реванш у Словаччини