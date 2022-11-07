"Організувати цей збір було не дуже просто, оскільки триває чемпіонат України. Ми намагалися зробити ставку на наших легіонерів, а також на тих виконавців, які мало грають у своїх клубах, добре розуміючи, що перед кожним стоять турнірні завдання.

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У нас буде нагода переглянути тих кандидатів, за якими ми давно стежимо. Потрібно бути готовими, що будь-якої миті наші провідні гравці можуть знадобитися національній команді. Також, готуючись до фінальної частини Євро-2023, ми не забуваємо, що вже у вересні стартує новий відбірний цикл для молодіжної збірної", – цитує Ротаня офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, у межах підготовки до фінального турніру Євро-2023 молодіжна збірна України в період із 15-го до 22 листопада проведе навчально-тренувальний збір у Грузії, під час якого зіграє два контрольні поєдинки – з молодіжними збірними Грузії та Ізраїлю.

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