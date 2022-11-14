Юношеская сборная начала подготовку к квалификационному раунду чемпионата Европы.

Накануне, 13 ноября, начался сбор юношеской сборной Украины U-19 (футболисты не старше 2004 года рождения). Команда готовится к поединкам квалификационного раунда Евро-2023.

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По сообщению официального сайта УАФ, Сергей Нагорняк вызвал 20 футболистов, среди которых шесть легионеров. Список выглядит следующим образом:

Вратари: Юрий-Владимир Герета (Рух), Давид Фесюк (Хайдук).

Защитники: Андрей Булеза, Александр Роспутько (оба – Шахтер), Артем Бенедюк (Динамо), Виталий Холод, Богдан Слюбик, Андрей Китела, Евгений Пастух (все – Рух), Даниил Удод (Аль-Айн).

Полузащитники: Иван Лосенко, Олег Пушкарев, Александр Ющенко (все – Шахтер), Антон Царенко (Динамо), Олег Федор (Рух), Егор Ярмолюк (Брентфорд), Иван Варфоломеев (Слован Либерец), Владимир Харабара (Нюрнберг), Андрей Семенец (Кориа Севилья).

Нападающий: Игорь Горбач (Динамо).

Напомним, на предстоящем турнире в Швеции украинцы будут бороться за выход в элит-раунд отбора со сборными Косово (17 ноября), Кипра (20 ноября) и Швеции (23 ноября).

Две первые команды каждой группы и лучший обладатель третьего места (по результатам матчей с первой и второй командами группы) весной 2023 года присоединятся в элитном раунде отбора к Португалии. Сборная Мальты получила пропуск в финальную стадию на правах хозяина турнира. Туда попадут победители семи групп элит-раунда.

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