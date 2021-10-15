"Що допомогло Шахтарю легко здолати Зорю? Менталітет. Ми робимо все, щоб виграти чемпіонат. Минулого сезону Динамо виграло чемпіонат, а ми не завоювали жодного трофею. Сьогоднішній матч був для нас дуже важливий, в ньому ми повинні були показати, що у нас правильний менталітет для створення труднощів Динамо. Коли у нас виробиться такий менталітет, все стане легше, тому що у нас сильна команда і гравці.

Тотальне приниження Зорі у відеоогляді матчу з Шахтарем – 6:1

Ми втратили Траоре, а для нас це ключовий гравець. Зараз всі інші повинні взяти шматочок від Траоре. Педрінью повинен взяти шматочок від Траоре, тому що повинен забивати голи. Фернандо вже 22 роки, він повинен вирішити, що хоче робити у своєму житті. Тете, Марлос, Патрік, Сікан, Мудрик, Соломон і всі інші теж повинні додати в забитих м'ячах. По-іншому у нас буде мало шансів.

Про Реал будемо думати завтра, сьогодні для нас була лише Зоря. Ми з задоволенням граємо у Лізі чемпіонів, намагаємося робити це якомога краще, але наша найперша мета – чемпіонат України", – сказав Де Дзербі у програмі "УПЛ ONLINE".

Нагадаємо, у стартовому матчі 11-го туру УПЛ Шахтар на НСК Олімпійський розгромив Зорю з рахунком 6:1 і піднявся на першу сходинку турнірної таблиці.

Шахтар знищив Зорю, забивши шість голів – "гірники" залякують Реал перед матчем ЛЧ і наздоганяють Динамо в таблиці УПЛ