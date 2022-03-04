Київ: до і після початку війни / Колаж 24 каналу

"Правда переможе брехню. Добро переможе зло. Світло переможе темряву.

Кендзьора: Я сповнений захоплення тим, як українці борються за свободу та демократичні цінності

Свобода переможе рабство. Мир переможе війну. Переможе – Україна!" – йдеться у заяві киян у клубних соцмережах.

Нагадаємо, сьогодні вже 9-й день війни Росії проти України. Загарбники руйнують села і міста, вбивають військових і цивільних, але ЗСУ з теробороною дають гідну відсіч незваному гостеві.

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