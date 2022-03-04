"Правда переможе брехню, свобода переможе рабство": Динамо підтримало українців, які чинять опір окупанту
4 березня 20:51 - Читать на русском
"Біло-сині" випустили із черговою заявою на підтримку української армії.
"Правда переможе брехню. Добро переможе зло. Світло переможе темряву.
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Свобода переможе рабство. Мир переможе війну. Переможе – Україна!" – йдеться у заяві киян у клубних соцмережах.
Нагадаємо, сьогодні вже 9-й день війни Росії проти України. Загарбники руйнують села і міста, вбивають військових і цивільних, але ЗСУ з теробороною дають гідну відсіч незваному гостеві.
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