"Правда победит ложь, свобода победит рабство": Динамо поддержало украинцев, сопротивляющихся оккупанту
20:51 - Читати українською
"Бело-синие" выпустили с очередным заявлением в поддержку украинской армии.
"Правда победит ложь. Добро победит зло. Свет победит тьму.
Кендзёра: Я полон восхищения тем, как украинцы борются за свободу и демократические ценности
Свобода победит рабство. Мир победит войну. Победит – Украина!" – говорится в заявлении киевлян в клубных соцсетях.
Напомним, сегодня уже 9-й день войны России против Украины. Захватчики разрушают деревни и города, убивают военных и гражданских, но ВСУ с терробороной дают достойный отпор незваному гостю.
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