Киев: до и после начала войны / Коллаж 24 канала

"Правда победит ложь. Добро победит зло. Свет победит тьму.

Кендзёра: Я полон восхищения тем, как украинцы борются за свободу и демократические ценности

Свобода победит рабство. Мир победит войну. Победит – Украина!" – говорится в заявлении киевлян в клубных соцсетях.

Напомним, сегодня уже 9-й день войны России против Украины. Захватчики разрушают деревни и города, убивают военных и гражданских, но ВСУ с терробороной дают достойный отпор незваному гостю.

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