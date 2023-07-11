Іноді гумор футболістів має дуже специфічний характер. Це вчергове підтвердив Артур Авагімян.

Напередодні Олександрія оголосила про відхід свого капітана – Максима Третьякова – в СК Дніпро-1. Рекордсмен "містян" за кількістю голів обійшовся команді Олександра Кучера у 400 тисяч євро.

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Вінгер Олександрії Артур Авагімян вирішив оригінально попрощатися зі своїм екс-партнером. "Позбавляємося баласту і дивимося у світле майбутнє. Удачі, капітане!" – написав Авагімян на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Авагімян першу частину минулого сезону провів в Олександрії, а другу – на правах оренди в Чорноморці. Загалом у 20 матчах він відзначився однією результативною передачею. Його контракт з "містянами" чинний до 30 червня 2025 року.

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