Иногда юмор футболистов носит очень специфический характер. Это в очередной раз подтвердил Артур Авагимян.

Накануне Александрия объявила об уходе своего капитана – Максима Третьякова – в СК Днепр-1. Рекордсмен "горожан" по количеству голов обошелся команде Александра Кучера в 400 тысяч евро.

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Вингер Александрии Артур Авагимян решил оригинально попрощаться со своим экс-партнером. "Избавляемся от балласта и смотрим в светлое будущее. Удачи, капитан!" – написал Авагимян на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Авагимян первую часть прошлого сезона провел в Александрии, а вторую – на правах аренды в Черноморце. В общей сложности в 20 матчах он отметился одной результативной передачей. Его контракт с "горожанами" действует до 30 июня 2025 года.

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