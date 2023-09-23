"Мені подобається, як Маркевич поводиться з футболістами. Нема ніякого кіпішу. Мирон Богданович завжди дуже спокійний, навіть, якщо команда грає не так, як того хочеться, він ніколи не кричить.

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У мій час було навпаки. Якщо футболісти погано грали, то тренер кричав так, що у роздягальні стільці літали. А Богданович більш інтелігентний.

Пригадую тренера Михайла Іваницю за часів моєї кар'єри в Закарпатті. Він був дуже емоційним, міг і бутсу кинути. Зараз у футболістів інший менталітет і на них не можна кричати, а то ще розклеяться та зникнуть на три тижні. Наше покоління було більш стійким психологічно", – сказав Кополовець у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, після завершення кар'єри гравця Михайло працював спортивним директором Миная.

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