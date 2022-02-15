Форвард Бенфіки та збірної України Роман Яремчук поспілкувався з представниками "орлів".

Керівництво Бенфіки намагається зробити Роману Яремчуку комфортні умови у таборі португальського клубу, повідомляє A Bola.

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Представники "орлів" перестрахувались, щоб інформація про можливе вторгнення російських військ в Україну негативно не впливала на легіонера та провели з ним розмову, де висловили повну підтримку.

У нинішньому сезоні Яремчук провів 30 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та 6-ма асистами.

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