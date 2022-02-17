"Ситуация отличается от тех, что я переживал раньше. Для меня это первый опыт. Очевидно, чувствуется дискомфорт, никто не хочет проходить подобное. Стараюсь получать настолько много информации, насколько это возможно, потому что я там живу со своей семьей. Я всегда ставлю ее на первое место, сейчас она в Уругвае, но у родных есть билеты на 22 февраля. В эти дни мы с родными и клубом решим, как лучше.

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Пока все спокойно, но все меняется каждый день. Война? Если что-то подобное начнется, я уеду и не вернусь. Безопасность моя и моей семьи – это самое важное. Есть контракт, но тоже есть первоочередные вещи. Я в Украине, очень уважаю эту страну, хочу всего лучшего для нее, но я поеду, если что-нибудь случится. Я не буду сомневаться.

Будь это моя страна, я бы действовал по-другому, но я за границей. Я – уругваец и не хочу ввязываться в проблемы между Украиной и Россией, я не чувствую никакой ненависти. Сейчас я здесь, отдаюсь Динамо, но есть вещи, которые важнее контракта. Это моя безопасность и моей семье", – сказал де Пена в интервью ESPN .

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