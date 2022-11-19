Фанати отримали унікальний шанс відвідати гру улюбленої команди в умовах війни. Але є одне "але".

У суботу, 19 листопада, у Тернополі має відбутися поєдинок 13-го туру Першої ліги між місцевою Нивою та кам'янець-подільським Епіцентром. Однак, проведення матчу опинилось під загрозою.

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Рясні снігопади протягом двох останніх днів буквало засипали поле і трибуни. Впоратись своїми силами працівники тернопільського клубу не мають змоги, тож попросили допомоги у відданих фанатів.

"Шановні вболівальники! Звертаємось до вас із проханням допомогти розчистити поле міського стадіону, щоб відбулася гра з Епіцентром. Своїми силами ми зуміли очистити половину поля. Допомога потрібна у день матчу, починаючи з 7:00 ранку! Хто зголоситься допомогти, матиме змогу потрапити на матч! Якщо є можливість, беріть з собою лопати", – йдеться у повідомленні на клубній сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, поєдинок стартує о 12:00. Після 12-ти турів Нива Т йде у турнірній таблиці групи А Першої ліги четвертою з 16 очками. Епіцентр третій і випереджає її на 7 пунктів.

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