Фанаты получили уникальный шанс посетить игру любимой команды в условиях войны. Но есть одно "но".

В субботу, 19 ноября, в Тернополе должен пройти поединок 13-го тура Первой лиги между местной Нивой и каменец-подольским Эпицентром. Однако проведение матча оказалось под угрозой.

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Обильные снегопады в течение двух последних дней буквально засыпали поле и трибуны. Справиться своими силами у работников тернопольского клуба нет возможности, поэтому попросили помощи у преданных фанатов.

"Уважаемые болельщики! Обращаемся к вам с просьбой помочь расчистить поле городского стадиона, чтобы состоялась игра с Эпицентром. Своими силами мы сумели очистить половину поля. Помощь нужна в день матча, начиная с 7:00 утра! Кто согласится помочь, сможет попасть на матч! Если есть возможность, берите с собой лопаты", – говорится в сообщении на клубной странице в социальной сети Facebook.

Напомним, поединок стартует в 12:00. После 12-ти туров Нива Т идет в турнирной таблице группы А Первой лиги четвертой с 16 очками. Эпицентр третий и опережает ее на 7 пунктов.

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