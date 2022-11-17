"Яка середня зарплата гравців ФСК Маріуполь? Приблизно десять тисяч гривень. Плюс преміальні, які люди у чорному у нас відбирають. Коли судді так грубо помиляються, я їм кажу: "Зайдіть у роздягальню, подивіться хлопцям у вічі".

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Чи хоч хтось зайшов? Це не ті люди, які заходитимуть. Вони – пристосуванці, які навіть під час війни не змінюються. Можу сказати, що у Першій лізі всі платять арбітрам.

Навіщо платити Поліссю, якщо у них склад і так на дві голови сильніший за будь-який клуб? У третьому турі ми зрівняли рахунок із Поліссям – 2:2. Арбітр відразу вилучив у нас гравця, у першому таймі пенальті ще було. Можна сказати, що Полісся не платило й арбітр просто мав до них симпатію. Як то кажуть: "Не спійманий – не злодій". Але практично у кожній грі відбувається якесь диво.

З тим самим Прикарпаттям вдома. Вони не переходили жодного разу нашу половину поля, ми ведемо 1:0. У підсумку ми закінчили гру вдев'ятьох і нам забили з положення поза грою на 95 хвилині. Це нормально? Напевно, арбітри теж не за гроші так судили, а тому, що більше люблять Прикарпаття", – розповів Ярошенко в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, після 12-ти турів ФСК Маріуполь йде у турнірній таблиці групи А Першої ліги останнім, маючи у своєму активі 4 очки.

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