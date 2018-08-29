Поєдинок Ла Ліги Реал Сосьєдад – Барселона під загрозою зриву

Ла Ліга перевірить газон на стадіоні Реал Сосьєдада перед матчем з Барселоною.

Інспекція Ла Ліги в понеділок відвідає стадіон Реал Сосьєдада з метою перевірки, повідомляє AS. Зазначається, що на арені якраз розпочнуть стелити новий газон.

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За інформацією видання, візит інспекції несе ознайомчий характер. Ла Ліга хоче впевнитися, що після реконструкції Аноети, на якій тепер не буде бігових доріжок, не виникне загроз для уболівальників та учасників матчу.

Варто зазначити, що перший поєдинок Реал Сосьєдада на оновленому стадіоні заплановано на 15 вересня, коли у Сан-Себастьян завітає Барселона.

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