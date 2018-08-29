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Поєдинок Ла Ліги Реал Сосьєдад – Барселона під загрозою зриву

20:49 557 Читать на русском
Поєдинок Ла Ліги Реал Сосьєдад – Барселона під загрозою зриву
Реконструкція Аноети / фото Реал Сосьєдад

Ла Ліга перевірить газон на стадіоні Реал Сосьєдада перед матчем з Барселоною.

Інспекція Ла Ліги в понеділок відвідає стадіон Реал Сосьєдада з метою перевірки, повідомляє AS. Зазначається, що на арені якраз розпочнуть стелити новий газон.

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За інформацією видання, візит інспекції несе ознайомчий характер. Ла Ліга хоче впевнитися, що після реконструкції Аноети, на якій тепер не буде бігових доріжок, не виникне загроз для уболівальників та учасників матчу.

Варто зазначити, що перший поєдинок Реал Сосьєдада на оновленому стадіоні заплановано на 15 вересня, коли у Сан-Себастьян завітає Барселона.

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Реал Сосьєдад - Барселона: Субота 15 вересня 2018

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Теги
Іспанія Ла Ліга Реал Сосьєдад - Барселона Аноета Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад
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