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Поединок Ла Лиги Реал Сосьедад - Барселона под угрозой срыва

20:49 163 Читати українською
Поединок Ла Лиги Реал Сосьедад - Барселона под угрозой срыва
Реконструкция стадиона Аноэта / фото Реал Сосьедад

Ла Лига проверит газон на стадионе Реал Сосьедада перед матчем с Барселоной.

Инспекция Ла Лиги в понедельник посетит стадион Реал Сосьедада с целью проверки, сообщает AS. Отмечается, что на арене как раз начнут стелить новый газон.

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По информации издания, визит инспекции несет ознакомительный характер. Ла Лига хочет убедиться, что после реконструкции Аноэты, на которой теперь не будет беговых дорожек, не возникнет угроз для болельщиков и участников матча.

Стоит отметить, что первый поединок Реал Сосьедад на обновленном стадионе запланирован на 15 сентября, когда Сан-Себастьян посетит Барселона.

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Реал Сосьедад - Барселона: Суббота 15 сентября 2018

Реал Сосьедад
до матча
16
дн
:
19
час
:
22
мин
Барселона
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Испания Ла Лига Реал Сосьедад - Барселона Аноэта Реал Сосьедад Реал Сосьедад
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