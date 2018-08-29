Поединок Ла Лиги Реал Сосьедад - Барселона под угрозой срыва

Ла Лига проверит газон на стадионе Реал Сосьедада перед матчем с Барселоной.

Инспекция Ла Лиги в понедельник посетит стадион Реал Сосьедада с целью проверки, сообщает AS. Отмечается, что на арене как раз начнут стелить новый газон.

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По информации издания, визит инспекции несет ознакомительный характер. Ла Лига хочет убедиться, что после реконструкции Аноэты, на которой теперь не будет беговых дорожек, не возникнет угроз для болельщиков и участников матча.

Стоит отметить, что первый поединок Реал Сосьедад на обновленном стадионе запланирован на 15 сентября, когда Сан-Себастьян посетит Барселона.

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