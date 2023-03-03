Протистояння Сержипі та Ботафого (1:1) в 1/64 фіналу Кубка Бразилії завершилось вогняно.

Сержипі забив наприкінці першого тайму й до останніх миттєвостей зберігав шанси пройти у наступний етап. Проте на 90+10 хвилині Ботафого вирвав нічию. У такому випадку, згідно з регламентом, саме гостьова команда проходить далі.

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Після фінального свистка президент господарів Ернан Сена накинувся на арбітрів, завдавши їм кілька ударів. У відповідь один із бокових рефері прапорцем розбив очільнику Сержипі окуляри, той з кров'ю на обличчі покидав поле.

В 1/32 фіналу Кубка Бразилії Ботафаго протистоятиме Бразільєнсе, який зіграв внічию проти Атлетіка (1:1).