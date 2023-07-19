"Вітаю Ротаня і хлопців із виходом на Олімпіаду – це велике досягнення. Але, скажу чесно, мені не зовсім подобається наш стиль. Я маю на увазі те, що наша молодіжка і перша команда намагаються грати в тікі-таку у своєму штрафному.

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Тримати м'яч на своїй половині більше, ніж на чужій – це шлях у глухий кут. Петраков намагався гармонізувати футбол, але мало пропрацював зі збірною.

Цей стиль відродив Гвардіола в Барселоні, але гравці Баварії так і не зрозуміли його – адже вони звикли грати від воріт до воріт. Про це нещодавно сказав Швайнштайгер, а я критикував Гвардіолу за це ще чотири роки тому. Тепер усі тренери намагаються його копіювати.

Гвардіола в Манчестер Сіті ніяк не міг виграти Лігу чемпіонів, поки йому за 150 мільйонів не купили Холанда і Гріліша за 100 млн. Будь-який український тренер міг домогтися такого результату з такими вливаннями. Нехай Гвардіола спробує з Колосом виграти Лігу чемпіонів", – сказав Кварцяний в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, молодіжна збірна України під керівництвом Руслана Ротаня зупинилась за крок від фіналу Євро-2023, і вперше в історії нашої держави пробилась на Олімпійські ігри. Ребров після приходу у національну збірну розписав нічию у товариському матчі з Німеччиною і здобув дві перемоги у відборі на Євро-2024 – над Північною Македонією та Мальтою. Кварцяний покинув тренерську роботу у 2017 році.

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