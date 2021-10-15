Поворознюк зізнався, скільки мільйонів витрачає на Інгулець
Президент команди з Петрового Олександр Поворознюк розповів, за що він обожнює футбол і чому готовий у нього вкладати гроші.
"Я отримую шалене задоволення від футболу, це моя четверта дитина. Я не вважаю, що попав на гроші. Витрачаю на клуб близько трьох мільйонів доларів, але про це не шкодую.
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Ви не розумієте. Я отримую шалений кайф. Коли на 90+3 хвилині забиваємо, то я готовий ще більше працювати, щоб більше витрачати. Це треба розуміти", – сказав Поворознюк в інтерв'ю YouTube-каналу Пряма червона.
До слова, Інгулець наразі розташувався на 12 сходинці у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 8 залікових балів.
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