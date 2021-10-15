Президент команды из Петрово Александр Поворознюк рассказал, за что он обожает футбол и почему готов в него вкладывать деньги.

"Я получаю безумное удовольствие от футбола, это мой четвертый ребенок. Я не считаю, что я попал на деньги. Трачу на клуб около трех миллионов долларов, но об этом не жалею.

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Вы не понимаете. Я получаю безумный кайф. Когда на 90+3 минуте забиваем, то я готов еще больше работать, чтобы больше тратить. Это надо понимать", – сказал Поворознюк в интервью YouTube-каналу Пряма червона.

К слову, Ингулец сейчас расположился на 12 строчке в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 8 зачетных баллов.

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