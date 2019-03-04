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Поворознюк веде боротьбу з договірними матчами – сюжет Профутболу

09:15 154 Читать на русском
Поворознюк веде боротьбу з договірними матчами – сюжет Профутболу
Олександр Поворознюк / ФК Агробізнес

Програма Профутбол зняла новий сюжет про боротьбу з договірними матчами. Цього разу героєм став президент Інгульця Олександр Поворознюк.

Олександр Поворознюк став героєм сюжету програми Профутбол, присвяченого боротьбі з договірними матчами. Президент Інгульця був новою "мішенню" організаторів нечесних поєдинків.

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У сюжеті розповідається, як злочинці висилають на матчі своїх "скаутів", які оцінюють можливість підкупити тих чи інших осіб. Поворознюк моментально нівелював шанси шпигуна і спаринг проти Гірника був "чистим".

Також підприємець заявив, що буде докладати усіх зусиль для боротьби з фіксованими результатами.

Теги
Відеоновини Профутбол Договірні матчі Інгулець Інгулець Олександр Поворознюк
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