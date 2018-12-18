Денисов: У договірних матчах замішані практично всі арбітри Першої та Другої ліг

Ведучий програми "Великий футбол" Олександр Денисов розповів про договірні матчі в Україні.

"За нашою інформацією, в договірних матчах замішані практично всі арбітри, які працюють в Першій і Другій лігах. Слідство і далі буде оголошувати імена і факти.

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Дуже радує, що ця історія почала працювати. Багато хто не вірив в закон про договірні матчі, але він діє. Не вірили, що в даному випадку буде ефективність у правоохоронних органів, але вона теж є", – сказав Денисов в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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