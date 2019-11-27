Поворознюк: УАФ не виплатила Інгульцю преміальні за вихід у фінал Кубка України

Президент Інгульця Олександр Поворознюк розповів, що Українська асоціація футболу досі не зробила ніяких виплат на рахунок клубу за вихід у фінал Кубка України в сезоні 2018/19.

"Кубок України залишив двоякі відчуття. З одного боку, вийшли у фінал, здобули славу. А з іншого – до нас всім давали преміальні, а вийшов Інгулець – преміальних немає. Знаєте, мене це так зачепило. Я не жадібна людина, мені ці гроші... Просто повага – її не було з боку УАФ, яка проводила турнір.

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Навіть зараз вони чекають, хто вийде у фінал – тоді скажуть, будуть преміальні, чи ні. Чому сьогодні немає однакових правил гри для всіх?" – сказав Поворознюк офіційному Youtube-каналу Інгульця.

Нагадаємо, в минулому сезоні Інгулець сенсаційно дійшов до фіналу Кубка України. У вирішальному матчі команда з Кіровоградської області поступилася донецькому Шахтарю (0:4).

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