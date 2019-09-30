Президент Інгульця Поворознюк зізнався, що рівняється на Ахметова

Президент Інгульця Олександр Поворознюк розповів, чим йому подобається власник Шахтаря Рінат Ахметов.

"Хочу, щоб Інгулець у всьому був як Шахтар, як Ахметов. Є з чого брати приклад.

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Хто б що не говорив, але таких хворих на голову людей дуже мало. Я себе теж відношу до такої категорії, але в меншому ступені.

Хочу в усьому бути схожим на Ахметова: в бізнесі, в футболі, в усьому", – сказав Поворознюк програмі Великий футбол.

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