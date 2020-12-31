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Поворознюк назвав Циганкова найбільшим розчаруванням 2019-го року

31 грудня 2019 181 Читать на русском
Поворознюк назвав Циганкова найбільшим розчаруванням 2019-го року
Віктор Циганков /  FootBoom

Президент Інгульця Олександр Поворознюк розповів, хто найбільше його розчарував у 2019 році.

"Півзахисник Динамо Віктор Циганков. Очікував від нього більшого. Думаю, що в його віці це саме той випадок, коли він "спіймав корону". Якби цього не трапилось, то Віктор грав би краще", – цитує Поворознюка FootBoom.

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Додамо, що в нинішньому сезоні Циганков зіграв за Динамо 18 матчів в УПЛ, в яких забив 7 голів та віддав 5 результативних передач. Також в активі хавбека 2 голи і три асисти в Лізі Європи.

Нагадаємо, осінню частину чемпіонату України Динамо завершило на другому місці, на 14 очок відстаючи від Шахтаря. Також кияни не змогли подолати груповий етап Ліги Європи і завершили свої виступи у єврокубках.

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Теги
Динамо Динамо Олександр Поворознюк Віктор Циганков Віктор Циганков
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