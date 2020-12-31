Найкращого бомбардира Першої ліги готові відпустити в Динамо – киянам доведеться добряче розщедритися

Президент Інгульця Олександр Поворознюк розповів, хто найбільше його вразив у 2019 році.

"Якщо говорити про команду, то це Альянс із Липової Долини. Підопічні Юрія Ярошенка посідають провідні позиції у Другій лізі та вийшли до четвертьфіналу Кубка України.

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Що стосується гравця, то нападник Інгульця Ніка Січінава розкрився у всій красі. Якщо київське Динамо захоче його купити, то думаю, що не прогадає. Чи продам його киянам? Нехай заплатять за нього мільйон, тоді відпущу", – цитує Поворознюка FootBoom.

Нагадаємо, першу частину чемпіонату України серед команд Першої ліги Інгулець завершив на третьому місці, а Січінава – на першому рядку у реєстрі бомбардирів, забивши 13 голів.

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