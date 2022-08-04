За словами адвоката Іллі Новікова, який представляє інтереси Петра Порошенка, студія "Квартал 95" в ефірі загальнонаціонального телемарафону поширила відвертий наклеп проти п'ятого президента України, який спрямований на руйнування внутрішньої єдності в країні в умовах війни. Юристи подають низку запитів і готують позов до суду.

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"Минулого тижня, того самого дня, коли ми дізналися про страту азовців у Оленівці, в ефірі Єдиного телемарафону була гумористична програма, так звана "Байрактар News", яку виробляє студія "Квартал 95". В цій програмі вони виклали інтерв'ю Олександра Поворознюка.

Цей ролик на їхньому YouTube-каналі вже має 200 тисяч переглядів, де Поворознюк стверджує, що Порошенко вкрав в нього гроші – 30 мільйонів. Ми як адвокати Порошенка висловлюємо його позицію і обурені тим, що на державні гроші, на гроші платників податків людей змушують дивитися таке лайно.

Тому ми сьогодні подаємо кілька запитів, метою яких є з'ясувати, що взагалі відбувається, чим займається Студія "Квартал 95", на які гроші? Чи державного бюджету, чи з бюджету каналу "1+1", у слоті якого була ця програма, їм сплачують за розповсюдження наклепу. Чи це має стосунок до якихось офшорних компаній, бо ми не впевнені, хто власник цього YouTube-каналу.

Нас дуже цікавить позиція Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, якої саме думки вони про цю ситуацію. Ми вже бачимо, що власник цього YouTube-каналу – Студія "Квартал 95" – починає відповзати, бо той ролик, який я згадував, протягом цих вихідних називався "Скільки грошей Порошенко вкрав у Поворознюка" , зараз називається щось на кшталт "Що Поворознюк запитає в Зеленського після перемоги".

Після того, як ми це з'ясуємо для себе, ми будемо ухвалювати рішення про те, чи подавати позов і до кого. Я нагадую, що було б смішно судитися з Поворознюком. Нас цікавить не він, нас цікавить виключно на яких підставах і за чий кошт відбувається ця продукція в ефірі телемарафону", – йдеться у заяві адвоката Іллі Новікова, оприлюдненій Європейською Солідарністю у Facebook.

Студія "Квартал 95" відреагувала на заяви юристів.

"Нам дуже приємно, що адвокати Петра Олексійовича слідкують за нашою творчістю. І, щоб вони не марнували свій дорогоцінний час, одразу хочемо повідомити, що гумористичний проєкт БайрактарNews знімається за власні кошти Студії "Квартал 95". Це не комерційний проект, і його єдина мета – підіймати настрій та бойовий дух українцям, як у тилу, так і на передовій. Оскільки, сміємося – отже перемагаємо. Гумор – це також наша зброя.

Також пропонуємо подати на нас до суду за наші виїзди до захисників і захисниць у військові частини, госпіталі й різні військові точки по всій Україні, які також відбуваються за наш власний рахунок.

Тому, шановні адвокати, якщо вирішите зробити гучне розслідування – за чий рахунок ми їздимо, не марнуйте свій час", – йдеться у заяві.

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